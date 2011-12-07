Возвращавшийся из Петербурга татарстанец чуть не утонул в Неве

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В управлении на Транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу рассказали, что плывший в Казань по реке татарстанец чуть не утонул в Неве из-за внезапного воспламенения катера.
Сообщается, что инцидент произошел накануне в 21:00 около поселка им. Свердлова в Ленинградской области. Тогда 31-летний житель Татарстана приобрел транспортное средство в Санкт-Петербурге и отправился на нем в Казань. В пути новоиспечённый владелец катера услышал хлопок, после чего машина начала гореть. Как оказалось, мотор в яхте был не исправен.
К счастью, воспламенение катера удалось локализовать, но вот, судя по опубликованному ведомством фото, транспорт восстановлению, вероятнее всего, не подлежит. Пострадавших нет.