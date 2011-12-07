Житель Набережных Челнов ударил фельдшера скорой помощи по голове

Случилась эта история 18 июля. Хозяйка квартиры вызвала для себя скорую помощь. А так как супруг был в это время в нетрезвом состоянии, решила встретить врачей у подъезда. Так случилось, что бригада медиков и женщина разминулись. В квартиру врачи зашли без хозяйки.

Неадекватный хозяин набросился с кулаками на 28-летнего фельдшера, затем ударил ее по голове керамическим чайником. В данный момент подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РТ.