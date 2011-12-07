Стали известны подробности вооруженного удержания женщины в казанском ЖК

Стали известны подробности инцидента в казанском ЖК «Магеллан», который произошел накануне. В квартире молодой человек удерживал женщину и угрожал ей оружием. Она смогла передать записку с просьбой о помощи через доставщика еды.

Как рассказали «Казанским ведомостям» в пресс-службе Управления МВД по Казани, в полицию обратился курьер службы доставки еды. По его словам, при оплате заказа женщина передала ему записку следующего содержания: «Вызовите полицию. Мне угрожают пистолетом. Удерживают. SOS». На место выехали сотрудники МВД.

Как оказалось, в квартире проживает 51-летняя женщина, которая работает психологом. Она рассказала полицейским, что одна из ее коллег попросила помочь сыну и провести с ним психотерапию. После встречи в кафе они пришли домой, где парень признался, что даже во время деловых встреч он не может управлять собой и у него возникает желание направить пистолет в голову партнеров, после чего он достал оружие и направил в сторону собеседницы. Затем он извинился, но через некоторое время сделал то же самое.

Женщина вышла в ванную, где и написала записку, которую потом передала вместе с деньгами за роллы. Однако полицейским молодой человек рассказал другую версию произошедшего и сказал, что психолог украла у него крупную сумму денег. Обе стороны написали встречные заявлению в полицию. По инциденту проводится проверка.