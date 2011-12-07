Верховный суд начал рассматривать дело «положенца по Татарстану» Нейдера

Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению уголовного дела 59-летнего Сергея Нейдерова, известного в криминальных кругах под прозвищем Нейдер. В обвинительном заключении значится, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Если быть точнее — был «положенцем по Татарстану».

Такой статус позволял нему назначать «смотрящих» за колониями и районами республики. Также он, по версии следствия, держал «общак» и следил за тем, как распределяются деньги из него. «Положенцем» Нейдер стал в 2015 году во время сходки криминальных авторитетов, а дал ему такое «звание» вор в законе Роман Сычев, известный под прозвищем Сыч.

В суде свидетель, сотрудник полиции, рассказал, что позже сам Нейдер в участке открыто говорил о сходке. Сейчас же он полностью отрицает свой статус и говорит, что просто врал сотрудникам органов.

У Нейдера имеется несколько татуировок, которые говорят о его статусе и влиянии. Также у него на пальце наколот перстень, что говорит об «отрицалове» — его носитель не станет сотрудничать с администрацией колонии и негативно относится к тем заключенным, кто решил встать на путь исправления.

Задержали его в этом году весной. Во время обыска в частном доме в Верхнеуслонском районе был найден пистолет с патронами, тетради с записями об «общаке», вещи с воровской символикой и крупная сумма денег.

Нейдер категорически отрицает принадлежность к криминальному миру и называет себя «простым работягой», хотя вину в хранении пистолета все же признал — заявив, что хотел сдать его. По вменяемой ему статье «положенец» может быть осужден на срок до 15 лет.