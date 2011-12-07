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В Бугульме кассир букмекерской конторы обманул пьяного грабителя с пистолетом

Ранее судимый мужчина хотел ограбить контору.

В Бугульме кассир букмекерской конторы обманул пьяного грабителя с пистолетом, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РТ.

По информации ведомства, в букмекерскую контору на ул. Ямашева вошел пьяный мужчина, в руках у него был предмет, похожий на пистолет. Он требовал отдать ему все деньги. Тогда женщина-кассир сказала, что деньги хранятся в подсобке, зашла туда и нажала тревожную кнопку. В это время злоумышленник успел сбежать.

На место прибыли росгвардейцы. Они ознакомились с записями камер видеонаблюдения и отправились на поиски правонарушителя. Подозреваемого задержали на перекрестке ул. Гоголя и Баумана.

Грабителем оказался 32-летний ранее судимый местный житель. Мужчину доставили в полицию, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой». 

КВ
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