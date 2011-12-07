Сотрудники МЧС спасли из огня пьяного пожилого казанца.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о возгорании поступила сегодня почти в 11 часов дня. Пожар был в одной из квартир жилого дома по улице Димитрова. К приезду сотрудников МЧС успела сгореть кухонная мебель и другие личные вещи.

В ходе ликвидации огня пожарные обнаружили в квартире пьяного 60-летнего хозяина. На него надели маску и вытащили его на свежий воздух, после чего передали медикам.

Причина пожара и личность хозяина квартиры в настоящий момент устанавливаются.