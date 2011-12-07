В Казани Росгвардейцы задержали двоих граждан, находившихся в федеральном розыске

Оперативники УФСИН РФ по РТ сообщили патрульному экипажу УВО по г.Казани о том, что на ул. К.Наджми была замечена разыскиваемая осужденная женщина. И действительно, возле одного из домов они заметили женщину, по описанию похожую на беглянку. Выяснилось, что женщина 1972 года рождения была осуждена за наркотики, но с 30 декабря 2019 года она объявлена в федеральный розыск, поскольку смогла скрыться от назначенного судом наказания, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

В одном из ТЦ в Приволжском районе сотрудники магазина вынуждены были нажать на кнопку экстренного вызова вневедомственной охраны. Они указали прибывшим Росгвардейцам на посетителя, который попытался украсть несколько футболок. Когда мужчину задержали, оказалось, что 36-летний казанец уже находится в федеральном розыске за кражу.

Задержанных передали в руки полиции для дальнейшего разбирательства.