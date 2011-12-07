Интернет-магазин выслал татарстанцу пакет соли вместо планшета

Интернет-магазин выслал жителю Набережных Челнов пакет соли вместо планшета, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По информации ведомства, мужчина заказал планшет на одном из интернет-сайтов на сумму 30 тыс. рублей. Через неделю на почте мужчина получил посылку, в которой вместо гаджета находился пакет соли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

Правоохранители определили, что номер интернет-магазина зарегистрирован в Краснодарском крае.

В МВД Татарстана просят граждан совершать покупки только через сайты проверенных интернет-магазинов, а товар оплачивать при получении. Если в полученной посылке оказалось не то, что вы заказывали, необходимо составить опись в присутствии свидетелей.