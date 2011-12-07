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В Нижнекамске произошел пожар в промзоне

В промзоне БСИ Нижнекамска загорелось производственное здание.

В Нижнекамске в промышленной зоне БСИ загорелось строящееся производственное здание, пострадавших нет. Пожар потушили через час после возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Утром в пожарную часть города поступило сообщение о горении здания, спасатели тут же выехали на место происшествия. Там пожару определили ранг №2. На соседние объекты угрозы распространения огня не было. Прибывшие пожарные спасли по трехколенной лестнице с кровли здания четырех человек. Вскоре пожар был ликвидирован.

КВ
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