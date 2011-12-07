В Нижнекамске у больницы, где проводят КТ, выстроилась очередь из карет скорой помощи

В Нижнекамске у одной из больниц, где делают компьютерную томографию, выстроилась очередь из карет скорой помощи. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Автор ролика утверждает, что пациентов других больниц отправляют туда пешком, а тех, кто не может дойти, привозят на скорой.

В Минздраве РТ изданию сказали, что очередь из автомобилей создается, когда они приезжают в больницу одновременно, а жители туда приходят по самообращению.

Все пациенты обслуживаются в приоритетном порядке, кого-то после обследования госпитализируют, а кого-то отправляют лечиться амбулаторно.