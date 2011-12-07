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В Нижнекамске у больницы, где проводят КТ, выстроилась очередь из карет скорой помощи

По словам очевидцев, больных отправляют на процедуру пешком из других медучреждений.

В Нижнекамске у одной из больниц, где делают компьютерную томографию, выстроилась очередь из карет скорой помощи. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан». 

Автор ролика утверждает, что пациентов других больниц отправляют туда пешком, а тех, кто не может дойти, привозят на скорой. 

В Минздраве РТ изданию сказали, что очередь из автомобилей создается, когда они приезжают в больницу одновременно, а жители туда приходят по самообращению. 

Все пациенты обслуживаются в приоритетном порядке, кого-то после обследования госпитализируют, а кого-то отправляют лечиться амбулаторно. 

КВ
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