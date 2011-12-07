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В Казани женщина потеряла 15 тыс. рублей, пытаясь купить собаку

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Казани женщина отдала мошенникам 15 тыс. рублей, пытаясь купить породистого щенка на сайте объявлений, сообщили в УМВД России по РТ.

По информации ведомства, 42-летняя жительница Казани хотела купить щенка породы шпиц и нашла объявление с соответствующим предложением о продаже. Потерпевшая связалась с продавцом — некой «Ларисой К», которая предложила провести оплату через сервис «Безопасная сделка». Покупательница перевела деньги по ссылке, но собаку так и не получила, а «Лариса К» перестала выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

КВ
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