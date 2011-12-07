Уроженец Марий Эл воровал топливо, приезжая для этого в Казань ночью

В РТ задержали мужчину, воровавшего дизельное топливо из баков автомобилей татарстанцев. Об этом сообщает «KazanFirst».

Первый случай кражи бензина зафиксировали в апреле этого года. Тогда с заявлением в полицию обратился 46-летний владелец «Вольво», оставивший машину на ночь на парковке. Второй подобный инцидент случился уже через месяц, когда к стражам порядка обратился 54-летний водитель тепловоза. По словам потерпевшего, из большегруза тогда слили 600 литров дизельного топлива.

К счастью, воришку удалось задержать. Им оказался 44-летний житель республики Марий Эл. Подозреваемый признался, что для похищения и сливания дизельного топлива с большегрузов в заранее приготовленную тару он приезжал в Казань ночью. При этом места он выбирал те, где не установлены камеры наблюдения.

Подсчитав материальный ущерб выяснилось, что общая сумму составила более 40 тысяч рублей. Сейчас подозреваемому выписали подписку о невыезде, дабы проверить его на причастность к схожим преступлениям.