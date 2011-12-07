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В РТ пришедший в гости знакомый после застолья устроил поножовщину

Инцидент произошел в частном доме Сармановского района республики. 

В Татарстане задержали гостившего мужчину, который ударил ножом хозяина дома. Об этом передает «KazanFirst»

Инцидент произошёл в частном доме Сармановского района республики. Сообщается, что в ходе застолья у мужчин возник конфликт, после чего не трезвый гость ударил 47-летнего владельца дома ножом в шею.

К моменту прибытия патрулировавших росгвардейцев, 43-летний мужчина уже скрылся. Однако далеко убежать ему не удалось, его задержали возле соседнего дома.

В результате происшествия потерпевшего госпитализировали, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью и угрозы убийством. Вину свою задержанный полностью признал. 

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