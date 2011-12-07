Женщина из Набережных Челнов отсудила 10 рублей у председателя дома

В Набережных Челнах суд признал недействительным протокол о выплате в размере 10 рублей председателю совета многоквартирного дома в поселке Сидоровка. Об этом сообщила пресс-служба челнинского суда.

Женщина утверждает, что без согласия жителей 226 квартир жилого дома, ответчик не имел оснований включать в общий платеж строку о вознаграждении.

Суд признал ежемесячные вознаграждения председателю совета дома незаконными и возместил затраты, в том числе за судебные расходы.

На данный момент решение суда в силу не вступило.