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В Казани водитель автобуса сбил девушка на пешеходном переходе

Автобус не уступил дорогу пешеходу.

В Казани водитель автобуса сбил девушку на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

От полученных травм девушка скончалась.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил пешеходу дорогу. 

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