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В Казани в результате ДТП скончалась 80-летняя женщина

ДТП произошло в Вахитовском районе города.

В Казани скончалась 80-летняя женщина, попав под колеса легковушки. Об этом пишет городская Госавтоинспекция.

Сообщается, что ДТП произошло, когда женщина переходила дорогу на «зебре» напротив дома №2Г/1 по улице Салимжанова. По предварительной версии, 75-летний водитель отечественного авто не выбрал безопасную скорость и совершил наезд.

В результате 80-летнюю женщину доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом левой голени. К сожалению, спасти ее не удалось. Пенсионерка скончалась от полученных травм. 

КВ
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