Прокуратура РТ начала расследование из-за пожара в детском саду

В ГУ МЧС России по РТ сообщили о ликвидации огня в детском саду Кукморского района.

Пожар наружной стены садика в деревне Адаево произошел около часа ночи. Огонь чуть было не перекинулся на все здание, но спасателям удалось быстро его потушить. Площадь возгорания составила 1 кв. метр.

Также на место выезжал и. о. прокурора района Рамиль Зайнутдинов, где уже по данному факту возбудил уголовное дело по статье 167 УК РФ. Расследование дела взято на контроле в прокуратуре.