К казанским домам, которые из-за пожара на подстанции остались без электричества, направлены машины с водой

«Водоканал» отправил машины с водой к домам, оставшимся без электричества

Машины с водой отправились по четырем адресам к домам, которые остались без электричества в результате пожара на подстанции «Советская» на Зорге. «Водоканал» сообщил, что в 15.40 водовозы надодились по адресам:

• пр. Победы, 50

• Ломжинская, 9

• пр. Победы, 30 корп.3

• Сафиуллина, 56а

Еще две машины после заправки отправились в Изумрудный город и на ул. Дубравная, 15.

Напомним, часть домов в Советском и Приволжском районах остались без электричества из-за пожара на подстанции. Электронасосы в высотках оказались отключены. Отключения коснулись около 25 тыс. казанцев. В настоящий момент для 15% из них энергоснабжение восстановлено. «Сетевая компания» планирует переподключить все дома к вечеру.