Казанец забил друга до смерти и отправился на 8 лет за решетку

В Казани перед судом предстал 43-летний мужчина, который был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает Прокуратура Татарстана.

Днем 8 марта 2020 года пьяный мужчина в общежитии на ул. Карбышева поссорился с приятелем. Во время ссоры подсудимый избил друга. Он пинал его ногами по голове, в грудь и живот. От полученных травм на следующий день потерпевший скончался.

Подсудимый свою вину не признал, но несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.