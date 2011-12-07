В Казани у ранее судимого похитителя велосипедов нашли наркотики

Казанская полиция задержала 23-летнего похитителя велосипеда из жилого дома. При нем стражи порядка обнаружили наркотики. У молодого человека обнаружили более одного грамма мефедрона.

Следователи выяснили, что велосипед в ломбарде, узнали адрес комиссионного магазина и уже вернули велосипед владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Во время допроса похитителя вскрылись детали преступления. Юноша перерезал кусачками металлический трос, которым был прицеплен велосипед и похитил его. Благодаря камерам видеонаблюдение позже удалось установить личность преступника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и «Незаконное хранение наркотиков».

Отметим, что в целом количество краж за 2020 год в Казани уменьшилось на 3,1%. Также число краж, совершаемых в общественных местах и на улицах города, снизилось до 8,2 тысяч, что составило 15,3%. УМВД России по Казани рекомендует быть более бдительным, и не оставлять свои вещи без присмотра на улице и в общественных местах.