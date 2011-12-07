Полицейские Зеленодольска спасли девушку, желавшую спрыгнуть с балкона

Зеленодольские сотрудники ДПС спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с балкона. Об этом передает пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

О возможной трагедии сотрудникам ДПС сообщили во время несения службы. По приезду инспекторов к месту происшествия 26-летняя девушка уже находилась на балконе восьмого этажа. Тогда младший лейтенант полиции Никита Быданцев оперативно принял решение о попытке поговорить с девушкой. Другие два полицейских остались докладывать дежурному о происходящем и контролировать ситуацию на площадке снизу.

Так, благодаря беседе с младшим лейтенантом, девушка передумала о своем решении и вернулась обратно в подъезд. Трагедии удалось избежать.