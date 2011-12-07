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Управляющая иномаркой женщина сбила велосипедистку

Женщина-водитель нарушила ПДД при въезде на дворовую территорию

Накануне в одном из казанских дворов был совершен наезд на велосипедистку. Девушка получила серьезные травмы, сообщает KazanFirst.

Вчера вечером при въезде на дворовую территорию 38-летняя женщина-водитель, управляющая Nissan Qashqai, нарушила ПДД и совершила наезд на 25-летнюю велосипедистку.

В результате столкновения девушка получила сотрясение головного мозга, повреждения капсульно-связочного аппарата правого плечевого сустава, ушиб мягких тканей головы.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировали 142 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими. 

КВ
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