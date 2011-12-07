Казанец продал чужую автомашину вместе с гаражом

Житель столицы РТ похитил автомобиль вместе с гаражом и сбыл украденное в качестве металлолома. О происшествии рассказала пресс-служба УМВД РФ по Казани.

В ОП «Зареченский» обратился 38-летний гражданин, сообщивший о том, что он стал жертвой вора. Его транспортное средство было похищено вместе с железным гаражом, в котором оно находилось. Пострадавший заявил, что строение и «Жигули» шестой модели перешли к нему от деда. И хотя он никогда не использовал ни машину, ни помещение для стоянки, остаться без наследства было довольно досадно. Общая сумма ущерба, согласно оценке потерпевшего, равняется 80 тысячам рублей.

Позже стало известно, что имущество казанца присвоил себе 24-летний мужчина. Обнаружив, что дверь в гараж не заперта, а внутри стоит подержанное авто, злоумышленник вызвал через интернет эвакуатор и перевез чужое ТС в пункт приема вторсырья.

К слову, похититель ввел в заблуждение работника эвакуационной фирмы, заявив ему о том, что машину приобрел дед. А после смерти пожилого родственника автомобиль перешел в его владение. Чуть позже татарстанец аналогичным способом увез и гараж. И сбыл его в металлоприемке за 7 тысяч рублей.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему инкриминируется кража.