Казанца, развращавшего школьниц, осудили на 7 лет

Следствие доказало, что развратные действия, правда, без насилия, казанец совершал с 2017 по 2019 годы. Имея болезненную тягу к несовершеннолетним, мужчина регулярно выходил на улицу в поисках жертвы. Дома у себя он порой любил ходить в женском купальнике и позволял себе в таком виде променад по улицам.

С обвинением следствия мужчина согласился, суд установил, что доказательная база полная и присудил его к 7 годам заключения, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по РТ.