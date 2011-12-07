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Казанца, развращавшего школьниц, осудили на 7 лет

35-летний житель Кировского района Казани в течении двух лет охотился за школьницами, чтобы удовлетворить свою похоть. За это время от его приставаний пострадали 8 девочек от 10 до 13 лет.

Следствие доказало, что развратные действия, правда, без насилия, казанец совершал с 2017 по 2019 годы. Имея болезненную тягу к несовершеннолетним, мужчина регулярно выходил на улицу в поисках жертвы. Дома у себя он порой любил ходить в женском купальнике и позволял себе в таком виде променад по улицам. 

С обвинением следствия мужчина согласился, суд установил, что доказательная база полная и присудил его к 7 годам заключения, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по РТ.

КВ
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