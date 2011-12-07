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В Казани столкнулись автомобиль и автобус

От удара легковушка вылетела на отбойник.

Сегодня утром на Горьковском шоссе близ озера Лебяжье автомобиль столкнулся с автобусом, сообщает Госавтоинспекция города.

От удара легковушка вылетела на отбойник, затруднив движение транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших.

КВ
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