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Ночью во время пожара в Казани погибла женщина

В квартире на втором этаже пятиэтажного дома загорелись старые вещи

Сегодня ночью, 27 апреля, почти сразу после полуночи по номеру пожарной охраны 101 поступила информация о том, что в квартире на ул. Гвардейская, д. 42 начался пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения 6 ПСЧ на месте установили, что горят вещи в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

В 00.26 пожарные доложили о локализации пожара, еще через две минуты о том, что открытого огня больше нет. В обгоревшей комнате было обнаружено тело женщины.

Причину пожара выясняют эксперты.

КВ
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