Ночью во время пожара в Казани погибла женщина

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Сегодня ночью, 27 апреля, почти сразу после полуночи по номеру пожарной охраны 101 поступила информация о том, что в квартире на ул. Гвардейская, д. 42 начался пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения 6 ПСЧ на месте установили, что горят вещи в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.
В 00.26 пожарные доложили о локализации пожара, еще через две минуты о том, что открытого огня больше нет. В обгоревшей комнате было обнаружено тело женщины.
Причину пожара выясняют эксперты.