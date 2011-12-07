Ночью во время пожара в Казани погибла женщина

Сегодня ночью, 27 апреля, почти сразу после полуночи по номеру пожарной охраны 101 поступила информация о том, что в квартире на ул. Гвардейская, д. 42 начался пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения 6 ПСЧ на месте установили, что горят вещи в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

В 00.26 пожарные доложили о локализации пожара, еще через две минуты о том, что открытого огня больше нет. В обгоревшей комнате было обнаружено тело женщины.

Причину пожара выясняют эксперты.