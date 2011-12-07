Росгвардейцы поймали казанца, который украл два смартфона на сумму 200 тыс. рублей

Сотрудники Росгвардии в Казани вместе с полицейскими задержали подозреваемого грабеже.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии по ориентировке полицейских задержал 19-летнего казанца, подозреваемого в грабеже двух дорогостоящих смартфонов. Пострадавший предприниматель сообщил, что его ограбили, когда он сидел в два часа дня на скамейке возле дома по ул. Айтматова. Ущерб он оценил в 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Ночью сотрудники городского УВО Росгвардии, получив информацию, отправились на ул. Пушкина, где возле дома обнаружили автомобиль «ВАЗ-2113», а в нем четверых парней. Приметы одного из них совпали с теми, которые значились в ориентировке по факту хищения смартфонов.

Молодого человека и его приятелей передали полицейским, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».