В Татарстане 17-летний парень напал на 28-летнего мужчину, требуя деньги и телефон

В Татарстане 17-летний парень напал на мужчину, требуя деньги и телефон, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Инцидент произошел в пгт Васильево. Поздно ночью 28-летний мужчина возвращался домой, когда к нему подошел молодой человек и потребовал деньги и телефон. Затем, юноша избил татарстанца.

Пострадавшего доставили в районную больницу Зеленодольска с переломами нижней челюсти и костей носа.

Полиция задержала злоумышленника в кротчайшие сроки. Выяснилось, что он был ранее судим. Возбуждено уголовное дело о разбое. Парня отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.