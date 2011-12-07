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Из-за столкновения легковушек на М7 скончалась пассажирка

Авария произошла в Мензелинском районе РТ.

На республиканской трассе М7 произошла авария. Пассажирка скончалась на месте, передает ИА «Татар-информ».

Как сообщили очевидцы происшествия, столкновение автомобилей «КИА» и «Лада» случилось в Мензелинском районе РТ. Известно, что в результате ДТП с многочисленными травмами госпитализировали водителя иномарки и его пассажирку. Также на боль в животе жаловался мужчина, управлявший отечественным авто. А вот его пассажирку, к несчастью, спасти не удалось. Она погибла на месте. 

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