Казанские полицейские поймали мошенника, якобы продававшего тюльпаны

В Казани 26 июля оперуполномоченные отдела полиции «Гвардейский» задержали 28-летнего уроженца Московской области.

В начале марта в полицию обратился 24-летний казанец, который сообщил, что нашел в Интернете сайт организации, продающей цветы. Он договорился о покупке тюльпанов и оплатил товар с доставкой, переведя 32 700 рублей. Цветы мужчина так и не получил, а продавец перестал выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Мужчина, ранее судимый за похожие преступления, вину признал. Оказалось, что промышлял он не только на территории Татарстана, но и за его пределами.