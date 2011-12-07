Челнинец до смерти избил собутыльника

В Набережных Челнах мужчина до смерти избил 44-летнего собутыльника. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицикий.

В одной из квартир поселка ГЭС ночью с 23 на 24 сентября между мужчинами произошел конфликт, из-за которого один нанес удары ногами и руками по телу и голове другого. Из-за полученных телесных повреждений, мужчина скончался в больнице, отметили в пресс-службе.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». Он полностью признал вину. На данный момент ведется следствие.

Ранее "Казанские ведомости" писали, что в Набережных Челнах обнаружили мужчину упавшего с моста.