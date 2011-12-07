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В Казани оштрафовали прописавшую в своей квартире 16 иностранцев женщину

Сумма штрафа составила шесть тыс. рублей.

В Казани оштрафовали 32-летнюю жительницу, которая прописала в своей квартире 16 иностранных граждан. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

С февраля по июнь 2020 года женщина представила документы в миграционную службу о постановке на учет 16 иностранцев. Регистрация была фиктивной. Суд признал гражданку виновной.

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей штраф на общую сумму 6 тыс. рублей. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на предприятие из ПГТ Алексеевское заведено уголовное дело за неуплату налогов.

КВ
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