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В Кировском районе Казани в пожаре погибла женщина

Смерть наступила в результате отравления газами.

В частном доме Кировского района Казани из-за пожара женщина задохнулась ядовитыми газами и погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

В 10 часов вечера в одноэтажном частном доме с мансардой в жилом массиве Займище произошел пожар. Горели мансарда и частично первый этаж. Была угроза распространения пожара как на всю площадь дома, так и на соседний дом, расположенный вплотную.

Во время тушения пожара было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Спасатели надели на нее маску для дыхания и передали медикам, однако позже они констатировали смерть женщины от отравления вредными газами.

Вскоре огонь был ликвидирован. Сгорела мансарда и первый этаж дома. Для обнаружения скрытых очагов пожара был применен тепловизор. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Погибшая женщина была 1954-го года рождения. 

КВ
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