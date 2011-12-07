В Нижнекамске мужчина нанес своему собутыльнику 12 ударов по голове

В Нижнекамске во время распития алкоголя произошла драка, в результате которой мужчина ударил своего собутыльника более 12 раз по голове. Его госпитализировали, но спасти мужчину не удалось, сообщает пресс-служба следственного комитета РТ.

В Нижнекамске 25 сентября в доме № 7 по улице Менделеева соседи обнаружили на лестничной клетке тело 45-летнего мужчины с повреждениями головы. Мужчина был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Спасти его не удалось, он скончался в медучреждении от полученных травм.

По версии следствия, мужчина распивал алкоголь совместно с хозяином квартиры. Между ними произошла ссора, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему 12 ударов по голове и вытащил его за дверь.

На допросе подозреваемый свою вину отрицал. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.