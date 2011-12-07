Власти Нижнекамска опровергли информацию о стрелке, готовящем нападение на школу. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Стрелка не существует, это фейк. Это придуманный текст, который раскидан по разным городам. Так бывает после терактов» — отметили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях 18-летний парень опубликовал информацию о готовящемся нападении на учебное учреждение. Он писал, что нападающий «будет следующим после пермского стрелка». Молодого человека, распространившего «фейковую» информацию, задержали.

Также сегодня в Набережных Челнах эвакуировали студентов Политехнического колледжа из-за сообщений о вооруженном человеке.