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Власти Нижнекамска опровергли информацию о стрелке, готовящем нападение

Молодого человека, писавшего в соцсетях о теракте, задержали.

Власти Нижнекамска опровергли информацию о стрелке, готовящем нападение на школу. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Стрелка не существует, это фейк. Это придуманный текст, который раскидан по разным городам. Так бывает после терактов» — отметили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях 18-летний парень опубликовал информацию о готовящемся нападении на учебное учреждение. Он писал, что нападающий «будет следующим после пермского стрелка». Молодого человека, распространившего «фейковую» информацию, задержали. 

Также сегодня в Набережных Челнах эвакуировали студентов Политехнического колледжа из-за сообщений о вооруженном человеке.

КВ
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