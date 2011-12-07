Пытаясь избежать ДТП на трассе в РТ, водитель иномарки сбил пешехода насмерть

В МВД по РТ рассказали о случившейся накануне аварии на трассе М7.

По сообщению пресс-службы ведомства, изначально водитель иномарки ехал по левой полосе движения на большой скорости. Затем на его пути оказалась стоящая на дороге «Лада». Дабы избежать столкновения с ней, тот решил выехать на разделительную полосу, тем самым сбив 24-летнего пешехода. От полученных травм парень скончался в больнице. Отмечается, что у пешехода не было светоотражающих элементов на одежде.

Сейчас выясняются все детали произошедшего. По предварительной информации, водитель «Лады» остановился из-за упавшего в салоне груза. Он встал на крайней левой полосе и вышел, чтобы его поправить.