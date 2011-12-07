Скандалистка из Челнов отбуксировала клумбу, которая мешала ей проехать

Скандалистка из Набережных Челнов вновь взбудоражила общественность. На этот раз Агина Алтынбаева самостоятельно отбуксировала цветочную клумбу, стоящую на проходе к стоматологии.

Видео инцидента, который снимал ее сын, она выложила в социальных сетях. На кадрах видно, как челнинка закрепила бетонную цветочную клумбу автомобильным тросом и с помощью него отбуксировала вазон на своей машине.

«Я же вам сказала, когда я буду приезжать в поликлинику детскую, я буду убирать все, чем вы незаконно перекрываете проезд в госучреждение. Надо будет, я буду трактор заказывать» — написала Алтынбаева в своей публикации.

Отмечается, что ранее Алтынбаева не раз грозилась убрать его самостоятельно. Вазон, по ее словам, преграждал проезд в стоматологическую поликлинику № 1. При этом, женщина не раз уже оказывалась в центре других скандалов.

Годом ранее челнинка посадила своего шестилетнего сына за руль автомобиля.