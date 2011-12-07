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Казанца, лишившего жизни свою маленькую дочь, признали душевнобольным

Мужчина отправится в психиатрическую лечебницу.

Верховный суд РТ назначил применение принудительной меры медицинского характера относительно 36-летнего татарстанца, убившего собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Обвиняемому инкриминировалось убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Согласно имеющимся сведениям, в первых числах июля прошлого года мужчина, пребывая в квартире дома, расположенного на казанской улице им. Камиля Якуба, несколько раз ударил свою маленькую дочь кухонным ножом. Ребенок был ранен в голову, шею и в корпус. От нанесенных травм малышка погибла на месте.

Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что во время совершения преступления подсудимый находился в состоянии невменяемости. Душевнобольной гражданин освобожден от уголовной ответственности и будет проходить принудительное лечение в психбольнице.

КВ
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