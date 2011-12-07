Трое братьев попали в смертельное ДТП в Татарстане

3 брата-татарстанца погибли в результате автомобильной аварии. Об этом рассказала пресс-служба МВД по РТ. Все трое не пристегнулись перед поездкой ремнями безопасности.

В четверг, 28 мая, в первом часу ночи на 28 км трассы «Казань — Ульяновск» случилось столкновение автомашин «ВАЗ-21214» и Volvo. Согласно имеющимся сведениям, 26-летний житель села Малые Мими Кайбицкого района РТ, управлявший авто российского производства, перемещаясь со стороны Казани, не выбрал безопасную скорость и пренебрег правилами расположения ТС на проезжей части дороги. Мужчина выехал на «встречку», где совершил столкновение с грузовым авто под управлением 30-летнего пензенца.

Выяснилось, что татарстанец не имел права управления автомобилем. Вследствие трагедии лишились жизни шофер ВАЗа и 2 его брата, 1984 и 1990 г. р.