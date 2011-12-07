В Казани поймали наркокурьера

В столице РТ на ул. Нурсултана Назарбаева полицейские задержали курьера подпольного онлайн-магазина по реализации наркотических средств. Им оказался безработный казанец 1991 года рождения. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, связанной с наркотиками.

У подозреваемого обнаружен стимулирующий наркотик «мефедрон» общей массой, превышающей 31,5 гр. Это же запрещенное вещество, массой 450 гр., было найдено и конфисковано в процессе обыска по месту проживания злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса России.



