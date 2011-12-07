Казанец осужден за кражу аккордеона у ветерана Великой Отечественной войны

В Татарстане перед судом предстал 35-летний казанец, который признан виновным в совершении кражи, сообщает Прокуратура Татарстана.

30 сентября прошлого года мужчина гостил у 95-летнего родственника — ветерана Великой Отечественной войны в селе Кощаково Пестречинского района РТ. Возвращаясь домой, он тайно похитил у ветерана аккордеон, стоимостью 95 тыс. рублей, и сдал его в комиссионный магазин.

Свою вину казанец полностью признал. Чтобы загладить вину, он купил престарелому родственнику такой же музыкальный инструмент. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в пользу государства.