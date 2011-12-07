В Татарстане произошло смертельное ДТП

В РТ пикап в влетел в опору линии электропередачи. Вследствие аварии водитель скончался, произошло возгорание. Об этом рассказало ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.

Трагедия произошла 28 июня в 8 утра в Лаишевском районе, возле СНТ «Аэропорт» и «Весна».

45-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Nissan Navara» не сумел справиться с управлением и столкнулся с сооружением для удержания проводов, из-за чего машина воспламенилась.

Водитель скончался на месте от полученных травм, 63-летнему пассажиру оказана медпомощь на месте.

Согласно официальной информации, транспортное средство сгорело до основания. Общая площадь пожара равняется 15 кв. м.