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Житель Казани напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку с продуктами

Женщину с разбитой головой нашли прохожие.

42-летний казанец напал на улице на пенсионерку и украл у нее сумку с продуктами, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Лежащую на улице женщину с разбитой головой заметили очевидцы. Они и привели пенсионерку в отдел полиции «Восход».

Правоохранители выяснили, что пострадавшая возвращалась домой из магазина, когда со спины на нее напал неизвестный. Он ударил женщину несколько раз кулаком по голове, отобрал сумку с продуктами и сбежал.

Полицейские нашли злоумышленника через несколько дней. Им оказался 42-летний казанец. Свою вину мужчина полностью признал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

КВ
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