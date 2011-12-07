Житель Казани напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку с продуктами

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42-летний казанец напал на улице на пенсионерку и украл у нее сумку с продуктами, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Лежащую на улице женщину с разбитой головой заметили очевидцы. Они и привели пенсионерку в отдел полиции «Восход».
Правоохранители выяснили, что пострадавшая возвращалась домой из магазина, когда со спины на нее напал неизвестный. Он ударил женщину несколько раз кулаком по голове, отобрал сумку с продуктами и сбежал.
Полицейские нашли злоумышленника через несколько дней. Им оказался 42-летний казанец. Свою вину мужчина полностью признал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».