Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина отправили за решетку на 12 лет

Вахитовский суд столицы Татарстана отправил за решетку бывшего руководителя Татфондбанка Роберта Мусина за решетку на 12 лет в колонию общего режима. Бывшего банкира обвиняли в злоупотреблениях должностными полномочиями, которые привели к краху татарстанского банка.

Сумма ущерба от его действий составила 53 млрд рублей. Гособвинение просило, чтобы Мусин провел в тюрьме 14 лет и 9 месяцев. Мусин взят под стражу в зале суда.

Напомним, что на вчерашнем судебном заседании бывший глава Татнфондбанка признал свою вину лишь частично, а прокуратура же в свою очередь посчитала, что вина экс-банкира полностью доказана.