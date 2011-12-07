Студентов КНИТУ-КХТИ эвакуировали из вуза, не предупредив об учебной тревоге

Студентов КНИТУ-КХТИ эвакуировали из вуза, не предупредив о проведении учебной тревоги. Учащиеся вуза думали, что в здании действительно произошло задымление. Об этом «КВ» рассказали сами студенты.

По словам студентки первого курса Яны Фатхиевой, перед эвакуацией студентам по громкоговорителю объявили, что в одной из аудиторий здания — задымление. Преподаватель сказал студентам не паниковать и спокойно выйти из аудитории.

«Нам сказал преподаватель: „Берем вещи и выходим через черных ход“, мы спустились и все. Все прошло спокойно. Собрались и вышли через эвакуационный вход», — поделилась другая студентка вуза Виктория Тимофеева.

После трагических событий в Перми проведение таких учебных тревог является необходимым, отметили студенты. При этом они убеждены, что у них нет причин говорить об отсутствии безопасности в вузе.

«У нас хорошая охрана, просто так к нам в здание не пройти. В любом случае, страх есть, но мы уверены, к нам не пустят подозрительного человека», — заключила Тимофеева.

Связаться с пресс-службой КНИТУ-КХТИ и узнать, почему учебная тревога проводилась без предупреждения, на момент публикации не удалось.