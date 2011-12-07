В Казани на улице Зорге обнаружили труп 44-летнего челнинца, которого по версии следствия убил местный житель. Об этом сообщает пресс-служба старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Тело жителя Набережных Челнов было найдено на газоне между домами 42 и 28Б по улице Зорге. Очевидцы рассказали следственным органам, что подозреваемый — это 48-летний местный житель.

Сейчас применяются все меры по его задержанию и аресту. Следственные органы полагают, что конфликт между мужчинами произошел во время распития алкоголя.