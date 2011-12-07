В Казани сотрудников службы отлова собак приняли за вооруженных людей

В Казани сотрудников службы по отлову собак, которые находились возле детского сада приняли за вооруженных людей. Информация появилась в соцсетях и мессенджерах.

Как объяснил «КВ» руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Татарстану Игорь Силко информация о пытавшемся пробраться на территорию детсада не подтвердилась.

«В одном из родительских чатов образовательного учреждения прошла информация среди родителей, что якобы кто-то заметил подозрительного мужчину то ли с оружием, то ли в плаще. Он что-то прячет, ходит вокруг этого учебного заведения. Мы обязаны отреагировать на подобные сообщения. Полиция и Росгвардия туда прибыли. Наши экипажи объехали, осмотрели территорию, никого не задерживали. Пока что эта информация не подтверждается», — рассказали нашему изданию.

В свою очередь в УМВД сообщили о том, что сообщение в полицию поступило от бдительных жителей города. Как выяснилось, что возле детского сада находились работники службы по отлову собак и у них при себе была духовая трубка, которая и была похожа на ружье.