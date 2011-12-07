На территории Казанского завода малотоннажной химии произошел пожар

Сегодня, 29 апреля, в 10 часов утра поступило сообщение о том, что на территории Казанского завода малотоннажной химии в Приволжском районе Казани на ул. Крутовская произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Тут же подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу пожара №2. На месте выяснилось, что горит масло в помещении кирпичного одноэтажного здания. До прибытия пожарных самостоятельно покинули здание 25 человек.

О локализации пожара на площади 30 кв. метров было доложено в 10.50, еще через 7 минут – о ликвидации открытого огня.

Обошлось без погибших и пострадавших.