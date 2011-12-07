Сотрудники магазина в Челнах жёстко скрутили ребёнка за воровство

В Набережных Челнах сотрудники продуктового магазина жёстко скрутили ребенка за воровство. Видео инцидента попало в социальные сети.

На кадрах ролика видно, как мальчик бьётся в истерике, вырывается, плачет и просит его отпустить, пока продавцы магазина, включая охранника, держат ребенка силой. Все происшествие снимала местная жительница автограда, которая рассказала, что некий сотрудник магазина «завалил маленького мальчика на пол своим весом и начал скручивать ему руки и заламывать пальцы». Кроме того, она сообщила, что в конфликт влез еще и грузчик.

Пока тот удерживал ребенка, к снимающей инцидент женщине подошли продавщицы, требуя в грубой форме и с угрозами убрать телефон. Тогда скручивающий мальчика мужчина сказал: «Ален, в камеру бей. Я тебе телефон разобью».

Все это время мальчик громко кричал: «Отпустите меня! Я больше не буду! Не надо».

Позже появилась информация, что подобный случай уже не первый. Малолетний состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении его матери составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Ей грозит штраф до 500 рублей.