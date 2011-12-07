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СУ СКР по РТ: Проводится проверка после гибели мужчины на заброшенном складе ГСМ

Мужчина проник на заброшенный склад, чтоб украсть металлолом, но погиб под обрушившейся стеной.

ЧП произошло 27 апреля в лесопосадке на окраине села Слобода Петропавловская в Новошешминском районе Татарстана, сообщает СУ СКР по РТ.

По предварительным данным, 42-летний мужчина вместе с родственником приехал на заброшенный склад горюче-смазочных материалов, чтобы украсть металлолом.

Из подземного хранилища при помощи мотоблока они стали вытаскивать трубы. Мужчина спустился вниз, чтобы перевязать трос, но в это время рухнула кирпичная стена. От полученных травм татарстанец скончался в больнице. По данному факту следственными органами СКР по РТ проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

КВ
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